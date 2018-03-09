Еврокомиссар: Решение США о новых пошлинах является протекционизмом

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Юрки Катайнен считает заявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на ввоз стали и алюминия протекционистским шагом.

"Это мое личное мнение. Когда я прочитал речь президента Дональда Трампа о безопасности национальной экономики, с моей точки зрения, это похоже на протекционизм", - сказал Катайнен в пятницу журналистам в Брюсселе.

Ранее Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".