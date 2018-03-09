Еврокомиссия готова начать разбирательство с США в ВТО по пошлинам на сталь и алюминий

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия готова начать разбирательство с США во Всемирной торговой организации ввиду пошлин на сталь и алюминий, сообщил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен на пресс-конференции в пятницу.

"Мы готовы привлечь США к процессу разрешения споров ВТО", - сказал он на пресс-конференции по ответу Евросоюза на торговые меры, объявленные США.

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".