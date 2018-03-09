ЕК рассматривает возможность исключения из новых ввозных пошлин США на сталь и алюминий

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность получения исключений из новых ввозных пошлин США на сталь и алюминий, сообщил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен на пресс-конференции в пятницу.

"Нам необходим диалог с США, нам необходима ясность ситуации. Но ясно и то, что мы смотрим на возможность быть исключенными из (распоряжения о – ред.) высоких тарифах", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".