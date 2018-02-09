FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минэнерго РФ сообщает о выбросе воды и газа из скважины в ЯНАО


МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ сообщило о выбросе в пятницу воды и газа с открытым фонтанированием из разведочной скважины в Ямало-Ненецком автономном округе, пострадавших в результате ЧП нет, справка опубликована на сайте ведомства.

"Девятого марта в 08.00 в Красноселькупском районе на разведочной газовой скважине №221 (ООО "Кынско-Часельское нефтегаз", дочерняя структура "РН-Газ") Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием (до 2 метров) без возгорания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, последствия и риски загрязнения окружающей среды также не обнаружены. Согласно данным, сейчас скважина обесточена, а весь персонал эвакуирован.

"РН-Газ" объединяет газовые активы "Роснефти" ROSN. На сайте компании сообщается, что Харампурское месторождение и Кынско-Часельская группа обладают общими запасами газа порядка 1,2 триллиона кубометров и по мере их ввода в разработку обеспечат значительный прирост добычи.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ