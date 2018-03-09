Президент Узбекистана считает экономические связи приоритетом в отношениях с Таджикистаном

ТАШКЕНТ, 9 мар - ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество является приоритетом в отношениях Узбекистана и Таджикистана, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он прибыл в пятницу в Душанбе с двухдневным госвизитом.

Это первый визит Мирзиёева в Таджикистан после того, как его предшественник Ислам Каримов посещал Душанбе с официальным визитом в последний раз в июне 2000 года. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон был в Ташкенте в рамках двусторонних контактов в январе 1998 года.

"Экономика – наш приоритет. Мы будем создавать все условия для расширения торгово-экономического сотрудничества", - заявил Мирзиёев, которого цитирует его пресс-служба, по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

Президент Узбекистана также отметил, что нынешняя встреча является долгожданной для двух народов. "Поэтому на нас лежит огромная ответственность: нам необходимо не только наверстать упущенное, но и вывести наши отношения на принципиально новый уровень", - сказал Мирзиёев.

По данным пресс-службы, по итогам встречи в узком составе, правительствам двух стран поручено проработать вопросы дальнейшего наращивания объёмов взаимной торговли и диверсификации её структуры.

По итогам 2017 года товарооборот двух стран составил 240 миллионов долларов, что является самым высоким показателем за последние 20 лет. При этом взаимные товарные поставки, без учёта услуг, выросли за последние два года более чем в 10 раз, отмечает пресс-служба. В прошлом году возобновлены авиарейсы между столицами двух стран. Восстановлена железная дорога Галаба-Амузанг, открыта международная автодорога А-377 на участке Самарканд-Пенджикент. Возобновили работу порядка 10 пунктов пропуска во всех пограничных областях на узбекско-таджикской границе.