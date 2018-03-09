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Биржи США закрылись в плюсе после заявлений о введении пошлин на сталь и алюминий


Мировая экономика
  • #Nasdaq
    © fotolia.com, Comugnero Silvana

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Американские фондовые индексы завершили торги четверга ростом на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин на сталь и алюминий, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,38% и составил 24895,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,45% - до 2738,97 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,42% и составил 7427,95 пункта.

В четверг президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. По его словам, они не будут вводиться в течение 15 дней, в это время США будут следить за реакцией своих торговых партнеров. Кроме того, Трамп отметил, что пошлины на импорт стали и алюминия из Мексики и Канады не будут действовать, пока ведутся переговоры по НАФТА.

Ранее сообщалось, что инвесторы более позитивно смотрят на ситуацию на фоне сообщений ряда СМИ о том, что Белый дом не будет облагать этими пошлинами своих основных торговых партнеров - Канаду и Мексику.

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