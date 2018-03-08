FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Энергетическая ассоциация США ожидает четырехкратного увеличения экспорта СПГ за пять лет


Мировая экономика

ХЬЮСТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Исполнительный директор американской энергетической ассоциации Барри Уортингтон заявил, что в ближайшие пять лет ожидается четырехкратное увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, за это же время в стране быть может построено еще шесть экспортных терминалов.

"Объем (экспорта) продолжит расти… Возможно, в следующие пять лет мы станем свидетелями значительного наращивания объемов, наш экспорт СПГ увеличится в четыре раза", - сказал он на полях ежегодной международной конференции по энергетике CERAWee, которая проходит с 5 по 9 марта в Хьюстоне.

Глава энергетической ассоциации США отметил, что сейчас в стране открыты два терминала экспорта СПГ и в ближайшие пять лет могут заработать еще пять или шесть терминалов. По его словам, в ближайшее время должна начаться эксплуатация терминалов компаний Cheniere Energy и Exxon Mobil.

США продолжают наращивать присутствие на европейском рынке. В первую четверть 2017 года страна стала шестым самым крупным экспортером СПГ в страны европейского блока. По данным энергетической ассоциации США, в ближайшие пять лет США станут одним из крупнейших поставщиков СПГ в мире.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ