Добыча нефти в США будет расти независимо от продления сделки ОПЕК+

ХЬЮСТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты будут продолжать увеличивать объемы добычи нефти в стране, независимо от того, будет ли продлена сделка ОПЕК+ , заявил РИА Новости исполнительный директор энергетической ассоциации США Барри Уортингтон.

"Я думаю, что США увеличат объем производства, независимо от того, будет ли продлена сделка или нет. У нас все еще есть много областей, где достаточно низкие производственные издержки, и мы просто собираемся продолжать наше производство", - заявил Уортингтон в четверг на полях энергетического форума CERAWeek в Хьюстоне.

По словам Уортингтона, недавние прогнозы показали, что в долгосрочной перспективе США увеличат объемы добычи нефти на внутреннем рынке. "Примерно к 2030 году мы будем добывать 18 миллионов баррелей нефти в год. Таким образом, производство США будет расти с каждым годом, а объем импорта будет уменьшаться", - добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку - до конца 2018 года.