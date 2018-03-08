Глава ассоциации США: Российский газ еще долго останется главным на рынке Европы

ХЬЮСТОН, 8 мар - ПРАЙМ. На европейском рынке есть место для сжиженного природного газа как из России, так и из США, однако значительная часть европейского объема газа еще долгое время будет поставляться из России, заявил РИА Новости исполнительный директор энергетической ассоциации США Барри Уортингтон.

"На европейском рынке есть место как для российского, так и для американского газа. Российский природный газ, поставляемый по газопроводу, останется лидером в Европе. Мы увеличим поставки в некоторые страны. Сжиженный газ пойдет в Испанию, Великобританию, Польшу, Италию, а также в другие страны Прибалтики. Но российский газ будет доминировать в европейских поставках еще очень долгое время", - заявил Уортингтон.

Он отметил, что рынок сжиженного природного газа в Европе продолжит расти, поскольку европейские страны предпринимают усилия по сокращению выбросов в атмосферу и активно переходят на природный газ. Уортингтон также ожидает прорыва в области использования транспорта на газе.