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Американские производители арахисового масла сожалеют, что ЕС может ввести пошлины на него


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Американские производители арахисового масла сожалеют о возможном включении этого продукта в список товаров, на которые Евросоюз готов ввести пошлины в ответ на введение Штатами высоких пошлин на сталь и алюминий, заявил РИА Новости президент Совета американских производителей продукции из арахиса Патрик Арчер.

"Американская арахисовая индустрия очень сожалеет, что арахисовое масло находится в списке продуктов, которые могут попасть под регулятивные меры ЕС, если США введут тарифы на европейские сталь и алюминий ... Как и другие представители сельскохозяйственного сектора США мы довели нашу точку зрения до представителей властей в надежде, что ситуация будет разрешена", - сказал он.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз может в течение двух месяцев ввести ответные пошлины на американскую продукцию и Еврокомиссия уже обсудила предварительный список таких товаров. В него попали сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок.

По словам Арчера, доля поставок американского арахисового масла в ЕС невелика по сравнению с объемами поставок арахиса. Но именно американская продукция, по законам США, должна содержать не менее 90% орехов, в то время как доля арахиса в продукции многих европейские производителей ниже, добавил собеседник агентства. По его данным, в 2017 году поставки арахисового масла из США в ЕС выросли на 28% и составили почти 9,3 тысячи тонн на почти 26,8 миллиона долларов.

В начале марта Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

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