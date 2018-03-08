ЕЦБ повысил прогноз роста экономики еврозоны на 2018 г до 2,4% с 2,3%

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2018 году до 2,4% с прогнозировавшихся в декабре 2,3%, заявил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг, которую транслирует регулятор.

При этом регулятор сохранил прогноз по росту экономики региона в 2019 году на уровне в 1,9%, в 2020 году - на уровне 1,7%.

Драги отметил, что есть риски замедления развития экономики, они связаны с глобальными факторами, растущим протекционизмом.