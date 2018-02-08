FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Uniper о суде с "Газпромом": Арбитражный спор по контрактам является обычной практикой


МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Германский энергетический концерн Uniper рассматривает арбитражный спор по газовым контрактам с российским "Газпромом" как обычную практику переговоров, сообщил глава компании Uniper Клаус Шефер (Klaus Schafer) в четверг во время телеконференции, посвященной финансовым итогам компании за 2017 год.

"В арбитраж могут подать обе стороны (сделки - ред.), это нормальная практика, так что "Газпром" GAZP пользуется своим правом", - цитирует агентство Блумберг Шефера.

Шефер уточнил, что нынешний спор не такой, как прошлый, и что он связан с корректировкой контрактных цен на фоне изменения рыночных цен.

В середине февраля "Газпром экспорт" подал в арбитраж иск к Uniper по пересмотру цен на газ по контрактам на поставку газа от российской компании, начиная с 1 февраля 2018 года.

"Газпром" и Uniper (ранее E.ON) в 2014 году судились в арбитраже по ценам на поставку газа. Тогда иск к "Газпрому" подала E.ON Global Commodities SE. В марте 2015 года европейская компания подала новую жалобу, касающуюся недостаточных поставок газа с сентября 2014 года по март 2015 года. В 2016 году "Газпром" и Uniper подписали договоренность по корректировке цен по долгосрочным контрактам на поставку природного газа, а также согласовали прекращение арбитражного разбирательства.

Версия для печати

Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ