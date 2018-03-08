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Приостановка реактора произошла на одной из старейших АЭС Швейцарии


Компании

ЖЕНЕВА, 8 мар - ПРАЙМ. Временно приостановленный ядерный реактор атомной электростанции Мюленберг (Muhleberg) вновь запущен в работу, сообщает в четверг швейцарская энергетическая компания BKW Energie AG.

"Срочная остановка реактора произошла вчера в 10.34 (12.34 Мск). Система контроля давления, которая ведет от реактора к турбинам, зафиксировала короткое увеличение радиации", - говорится в сообщении BKW.

В компании подчеркивают, что остановка реактора не повлекла за собой никакой угрозы для персонала или окружающей среды. Причиной остановки системы стал временный рост уровня водорода в воде реактора, что привело к скачку радиоактивности. Автоматика зафиксировала увеличение радиации и отключила реактор.

АЭС Мюленберг с одним реактором кипящего типа (BWR) электрической мощностью 355 МВт была введена в строй в 1972 году. Она расположена в кантоне Берн и поставляет значительную часть электроэнергии в соседний кантон Во. Мюленберг является второй по возрасту АЭС в Швейцарии. 

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