"Воркутауголь": Жизни и здоровью людей на шахте в Воркуте ничего не угрожает

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар - ПРАЙМ. Жизни и здоровью людей на шахте "Комсомольская" в Воркуте, где произошло задымление, ничего не угрожает, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе АО "Воркутауголь".

"Датчики зафиксировали изменение аэрогазовой обстановки в шахте. Задымление идет из-за перемычек изолированных выработок, эксплуатируемых ранее. На шахту вызвали наряд ВГСЧ. Сегодня у нас работы по добыче и проходке не ведутся. Ремонтная смена - 118 человек - выводится на поверхность. Часть уже вышла. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - сказала представитель компании.

Согласно сообщению, размещенному на сайте компании, в данный момент сотрудники МЧС обследуют горные выработки. Газовая обстановка, в том числе на аварийном участке, в норме. Электроснабжение и вентиляция работают в штатном режиме.

"Работа предприятия возобновится после выдачи положительного заключения специалистов МЧС", - добавляется в сообщении.