Экс-глава Petrobras приговорен в Бразилии к 11 годам тюрьмы за коррупцию

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Суд в Бразилии приговорил бывшего главу нефтегазового гиганта Petrobras Алдемира Бендини к 11 годам тюрьмы, сообщает агентство Efe.

По данным агентства, Бендини был признан виновным в коррупции и отмывании денежных средств.

Ранее бразильская прокуратура предъявила обвинения Бендини, заявив, что, возглавляя Petrobras, он получил 3 миллиона реалов (907 тысяч долларов) взяток от строительной фирмы Odebrecht.

Ранее судья Атаиде Рибейро Коста заявлял, что в случае признания Бендини виновным ему будет грозить до 25 лет тюремного заключения.

Бендини стал гендиректором компании в начале 2015 года после отставки Марии дас Грасас Фостер в связи с коррупционным скандалом. Нынешний приговор судьи предполагает, что коррупция в компании продолжалась и после начала расследования в рамках антикоррупционной операции под названием "Автомойка". В конце мая 2016 года Petrobras возглавил Педро Паренте.