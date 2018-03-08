"Дочка" ОАК получила награду JEC Innovation за разработку для МС-21

МОСКВА, 8 мар /ПРАЙМ/. "Аэрокомпозит", дочерняя компания Объединённой авиастроительной корпорации, завоевал премию JEC Innovation Award-2018 за технологию, разработанную для изготовления крыла нового российского самолета МС-21-300, говорится в сообщении компании.

"Седьмого марта в Париже в рамках крупнейшей международной выставки JEC World-2018 прошла церемония награждения финалистов JEC Innovation Award. В номинации Aerospace-Application победителем стал центр компетенций Объединённой авиастроительной корпорации – компания "Аэрокомпозит", - говорится в сообщении.

Международное жюри удостоило награды инфузионную технологию, разработанную российскими специалистами для изготовления композитного крыла нового ближне-среднемагистрального лайнера МС-21-300. За награду пришлось соперничать с представителями Германии (Fraunhofer ICT) и Швейцарии (University of Applied Sciences Rapperswil).

"Технология отечественных специалистов позволила сделать для самолета данного сегмента крыло большого удлинения с суперкритическими профилями нового поколения. Созданная конструкция повышает аэродинамическое качество самолета в крейсерском полете и дает заметную экономию топлива в эксплуатации МС-21-300. Длинномерные конструкции консолей крыла изготавливаются при помощи установок автоматической выкладки сухим углеродным наполнителем", - отмечается в сообщении.