Экспорт Китая в феврале вырос на 44,5%

ПЕКИН, 8 мар - ПРАЙМ. Экспорт Китая в феврале неожиданно вырос максимальными за последние три года темпами - на 44,5%, а импорт вырос на 6,3%, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

В феврале экспорт Китая в долларовом эквиваленте вырос на 44,5% (до 171,6 миллиарда долларов) по сравнению с тем же периодом прошлого года - значительно выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста на 13,6% при 11,1% в январе. Импорт за отчетный период вырос на 6,3% и составил 137,8 миллиарда долларов, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали замедление темпов роста импорта в феврале до 9,7% при 36,8% в январе.

Положительное сальдо торгового баланса в феврале составило 33,74 миллиарда долларов (20,35 миллиарда в январе).

В целом по итогам января-февраля текущего года экспорт Китая вырос на 24,4% - до 372,3 миллиарда долларов, а импорт в страну — на 21,7%, составив 318 миллиардов долларов. Общий объем внешней торговли за указанный период вырос на 23,1% - до 690,3 миллиарда долларов.

Согласно официальным данным, экспорт Китая в 2017 году вырос на 7,9% - до 2,26 триллиона долларов, а импорт — на 15,9%, до 1,84 триллиона долларов. Общий объем торговли в 2017 году вырос на 11,4% - до 4,1 триллиона долларов. Для сравнения в 2016 году экспорт страны сократился на 7,7%, импорт — на 5,5%.