Британия и Саудовская Аравия договорились о торговом сотрудничестве на 65 млрд фунтов

ЛОНДОН, 8 мар - ПРАЙМ. Великобритания и Саудовская Аравия в ходе официального визита наследного саудовского принца Мухаммеда бен Салмана договорились о взаимном торговом и инвестиционном сотрудничестве на сумму около 65 миллиардов фунтов стерлингов, говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра.

Соглашение предполагает прямые инвестиции в Великобритании и госзакупки с обеих сторон.

"Эти новые возможности в инвестициях и закупках коснутся широкого спектра секторов, включая образование, обучение и навыки, финансовые и инвестиционные услуги, культуру и развлечения, услуги здравоохранения, технологии и возобновляемую энергетику, а также область обороны", - говорится в сообщении.

Договор предполагает сотрудничество двух стран в течение нескольких лет.