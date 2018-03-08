PwC: Количество карьеристок в мире выросло до рекордных значений

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Число карьеристок в мире выросло до рекордных значений: 82% участниц всемирного опроса уверены в достижении поставленных карьерных целей, а 73% – ищут возможности карьерного роста, говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC "Время говорить: какие изменения нужны женщинам на работе".

В преддверии международного женского дня 8 марта специалисты PwC провели глобальный опрос более 3,6 тысячи работающих женщин в возрасте от 28 до 40 лет на тему их опыта и ожиданий в отношении карьерного роста. В опросе участвовали респонденты из 27 отраслей и 60 стран мира.

Эксперты отмечают, что по натуре женщины не склонны к саморекламе, хотя, когда они уверенно озвучивают свои профессиональные интересы – достигают блестящих результатов. Опрос показал увеличение числа женщин, осознающих необходимость и эффективность отстаивания своих интересов: из 41% женщин, получивших повышение за последние два года, 63% сами озвучили эту необходимость своему руководству.

СЕМЬЯ ИЛИ РАБОТА?

В рамках опроса 97% женщин подтвердили важность наличия интересной работы и баланса между работой и семейной жизнью (95%). Достижение вершины карьерной лестницы оказалось важным для 75% участниц опроса, и 82% уверены в способности достичь карьерных целей.

При этом, отмечают эксперты, 42% женщин беспокоятся о влиянии семьи на свою карьеру, а 48% молодых матерей сообщили, что не получили ожидаемого повышения и не привлекались к значимым проектам после выхода из декрета.

При этом 38% участниц опроса считают, что использование гибкого графика работы негативно сказывается на их карьере. Женщины, очевидно, обеспокоены "штрафными баллами" за наличие детей и соблюдение гибкого графика работы.

СТЕРЕОТИПАМ БОЙ

Многие руководители предприятий признают необходимость прозрачности в вопросах социокультурного многообразия и равноправия, однако женщины не считают их достаточно убедительными. Так, 45% респонденток полагают, что социокультурные характеристики сотрудников (пол, национальность, возраст и т.д.) могут стать препятствием для карьерного роста в их организации, и лишь 51% участниц опроса согласились, что работодатели прикладывают достаточно усилий для продвижения гендерного многообразия и равноправия.

Опрос показал, что более половины женщин считают, что для улучшения возможностей их карьерного роста работодатели должны в первую очередь повысить уровень доверия в общении с сотрудниками. Это означает четкое формулирование ожиданий как руководителей, так и самих сотрудников, включая диалог о возможностях карьерного роста, и открытое обсуждение текущего положения сотрудников в организациях, планов их развития, а также требований работодателя в этой связи.

"Руководители предприятий должны создать такие условия, в которых все сотрудники могут открыто обсуждать волнующие их вопросы, и будет четкое понимание требований, выполнение которых приводит к карьерному развитию. Это пойдет на пользу всем и позволит достичь лучших результатов на уровне бизнеса. Тем не менее, повышение уровня доверия – всего лишь один шаг", - прокомментировал президент международной сети фирм PwC Боб Мориц.

"Для реальных изменений необходимы дополнительные меры: в частности, необходимо избавиться от предвзятости и гендерных стереотипов, которые традиционно препятствовали профессиональным успехам и карьерному росту работников в разных странах мира", - заключил он.