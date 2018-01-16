Власти Сочи планируют подписать на инвестфоруме четыре протокола

СОЧИ, 16 янв /ПРАЙМ/. Власти Сочи планируют подписание трех-четырех протоколов на Российском инвестиционном форуме, не только традиционно в туристско-рекреационной сфере, но и в социальной сфере, сообщила РИА Новости пресс-служба администрации города Сочи.

По информации городских властей, презентация инвестиционного потенциала Сочи планируется в единой концепции Краснодарского края, с демонстрацией стратегического видения развития в долгосрочной перспективе до 2030 года.

"Планируется развитие Сочинской агломерации как международного всесезонного курорта-экополиса федерального значения с высокой культурой сервиса и досуга. Также ожидается подписание трех-четырех протоколов, не только традиционно в туристско-рекреационной сфере, но и в социальной сфере. Говорить о конкретных параметрах проектов – объем инвестиций, количество новых рабочих мест и другое - пока преждевременно, но в настоящее время уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами", - рассказали в муниципалитете.

В случае удачных переговоров объем инвестиций планируемых к подписанию соглашений на форуме в 2018 году будет значительно увеличен, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале представит пять флагманских проектов в приоритетных направлениях экономического развития региона: сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, рыбоперерабатывающая и винодельческая промышленность, сообщила пресс-служба администрации региона.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров Форума. Официальным оператором мероприятия выступает Фонд "Росконгресс".