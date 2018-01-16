ОБЗОР: Расходы россиян в декабре были выше ноябрьских, но не больше прошлых лет - "Ромир"

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Россияне в декабре 2017 года серьезно увеличили свои траты по сравнению с ноябрем, что связано с предпраздничными закупками, однако реальные расходы граждан РФ по итогам декабря прошлого года остались на уровне года предыдущего, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Общие повседневные расходы россиян в декабре показали традиционный годовой рекорд, прибавив к ноябрьскому значению 15,9%. Однако по сравнению с декабрем 2016 года рост расходов россиян составил всего 2,1%, что немного не дотягивает даже до минимально низкого размера годовой инфляции в 2,5%", - говорится в исследовании.

"Таким образом, реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы наших соотечественников по итогам года оказались равны аналогичным показателям 2016 года и уступили значениям всех предыдущих лет", - добавляет "Ромир".

Исследование домохозяйств Romir Scan Panel основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек. Участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

ДЕКАБРЬСКИЕ РЕКОРДЫ И АНТИРЕКОРДЫ

Рост расходов россиян в декабре связан, разумеется, с покупками перед новогодними праздниками. Интересно, что в последний месяц года граждане РФ, по оценке "Ромира", увеличили долю продовольственных товаров в общей корзине до 52,5% с 48%. При этом продовольственная инфляция в декабре, по данным Росстата, составила 0,6% относительно ноября прошлого года.

Индекс потребительских цен в целом увеличился в декабре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. "Вырос в декабре и размер среднего чека сразу почти на 8%. То есть россияне покупали в декабре больше в объемах, платили за покупки дороже, что и привело к ощутимому росту общих расходов", - добавляется в исследовании.

В результате, указывает "Ромир", номинальные расходы россиян в декабре оказались на самой высшей отметке за весь период наблюдений. В то же время рост расходов по сравнению с декабрем 2016 года был не очень большим, а годовая инфляция, согласно Росстату, составила в прошлом году 2,5%.

"Реальные расходы, то есть "очищенные" от инфляции, заняли последнюю строчку в сравнении с предыдущими годами. Аналогичное значение реальных расходов было зафиксировано в 2016 году. С 2012 до 2015 годы значения реальных расходов были куда выше", - сообщает холдинг.

Наиболее расточительными в покупках перед Новым годом показали себя россияне со средними доходами. По данным исследования, в декабре они потратили на 18% больше, чем месяцем ранее, а рост их расходов за год составил 4,4%. Расходы граждан с высокими доходами показали рост в месячном выражении на 13,9%, но в годовом - лишь на 1,1%.

"Россияне же с низкими доходами за последний месяц года потратили на 15,3% больше, чем в ноябре. Однако эти траты несравнимы с аналогичными показателями предыдущего года. По сравнению с декабрем 2016 россияне с низкими доходами сократили свои траты на 3,4%", - сообщает "Ромир".

КАРТИНА В РЕГИОНАХ

Если оценивать месячную динамику расходов граждан РФ в региональном разрезе, то траты росли во всех федеральных округах. Лидерами роста стали Сибирь (плюс 21,5%), Северо-Запад (плюс 20,2%) и Юг России (плюс 19,6%).

"Жители Центрального округа прибавили в расходах за месяц немного скромнее (плюс 14,6%). А на Урале (плюс 11,2%) и в Приволжском округе (плюс 11,5%) были зафиксированы самые низкие темпы прироста", - отмечается в сообщении.

Годовая же динамика расходов в регионах выглядит более пестро. По сравнению с декабрем 2016 года траты россиян на Северо-Западе и на Урале снизились - на 3,7% и на 5,4% соответственно.

"В Сибири годовая динамика оказалась нулевой, а в Центральном округе - почти нулевой (плюс 0,4%). Уверенный рост расходов за год продемонстрировали только жители Приволжского округа (плюс 6,8%) и Южного (плюс 14,4%)", - указывает "Ромир".

В свою очередь москвичи в декабре потратили на 18% больше, чем в ноябре, но по сравнению с декабрем 2016 года траты уменьшились на 2,7%. Расходы жителей Петербурга за месяц увеличились на 22,9%, в годовом выражении - сократились на 3%. В целом по городам-миллионникам в декабре был отмечен общий рост расходов на 18,2%, но в годовом выражении было зафиксировано снижение на 1,2%.

"Жители городов меньшего размера показали рост расходов и в разрезе месяца, и в разрезе года. Так, в пятисоттысячниках относительно ноября расходы выросли на 13%, а по сравнению с декабрем 2016 года рост составил 8,3%. В стотысячниках рост общих трат за месяц составил 14,5%, а за год - 5,4%", - добавляет холдинг.