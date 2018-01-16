Арбитраж Татарстана продолжит рассматривать дело о банкротстве "ВИМ-Авиа"

КАЗАНЬ, 16 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Татарстана во вторник продолжит рассматривать заявление ульяновского АО "Спектр-Авиа" о банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Представитель "ВИМ-Авиа" в ходе судебного заседания 10 января заявил несколько ходатайств об отложении рассмотрения. В частности, по его словам, на тот момент в апелляционном суде обжаловалась очередность подачи заявлений о банкротстве авиакомпании двумя истцами ("Спектр-Авиа" и банк "Российский кредит"), и в случае рассмотрения заявления "Спектр-Авиа" до вынесения решения апелляционной инстанцией могли быть нарушены права второго кредитора.

Также ходатайство должника об отложении рассмотрения обосновывалось тем, что 27 декабря произошла смена генерального директора "ВИМ-Авиа", и должнику необходимо подготовить и представить суду необходимые документы, а также требуется дополнительное время на ознакомление с документами и подготовку отзыва. Представитель "ВИМ-Авиа" также заявил ходатайство об истребовании доказательств со стороны "Спектр-Авиа".

Представитель истца выступил против удовлетворения ходатайств. Однако суд объявил перерыв в судебном заседании до 16 января.

В сентябре 2017 года более 2 тысяч россиян не смогли вовремя вернуться в Россию из отпусков в связи с массовой задержкой и отменой рейсов "ВИМ-Авиа", причиной которых стали аресты самолетов авиакомпании за долги, усугубившие тяжелое финансовое положение авиакомпании. В октябре "ВИМ-Авиа" прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составила около 10 миллиардов рублей, а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Алевтину Калашникову. Мурсекаев и Калашникова ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск.

Дело возбуждено по факту хищения денежных средств пассажиров. Следствие считает, что руководство "ВИМ-Авиа" не могло исполнять обязательство по авиаперевозкам, но продолжало продажу билетов. Кроме того, полагают в СК, руководство компании предпринимало попытки по выводу денежных средств из компании за рубеж. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа".

Защита, в свою очередь, считает, что у компании возникли трудности в ходе предпринимательской деятельности, но это не было целенаправленным хищением денег.