Арбитраж Москвы проведет заседание по иску "Системы" к "Роснефти" на 330,4 млрд руб

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник проведет предварительные слушания по иску АФК "Система" AFKS о взыскании с "Роснефти" ROSN и "Башнефти" BANE более 330,4 миллиарда рублей.

Иск поступил в арбитраж 11 декабря. АФК "Система" 8 декабря сообщила, что подала иск о возмещении ущерба от "заведомо недобросовестных действий" ответчиков, которые они предпринимают с целью необоснованного обогащения, "разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации", ее акционерам и кредиторам. В то же время АФК сообщила, что по-прежнему готова к мирному урегулированию конфликта.

Представитель крупнейшей российской нефтяной компании, комментируя информацию об иске "Системы", ранее заявил, что "Роснефть" считает нелепым "обращение в суд с претензией на обращение своего оппонента в суд", поскольку право на судебную защиту является фундаментальным в любой правовой системе. Он назвал иск АФК абсурдным и совершенно беспрецедентным.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась основным акционером "Башнефти".

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 миллиардов рублей, еще 40 миллиардов рублей "Система" должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта. После получения "Башнефтью" всей суммы стороны обязались отказаться от исков друг другу: "Роснефть" и Башкирия должны отозвать свои иски на 131,6 миллиарда рублей из башкирского арбитража, а "Система" - иск к "Роснефти" на 330,4 миллиарда рублей, поданный в арбитраж Москвы.

Арбитраж Башкирии 12 января назначил на 3 апреля основные слушания по объединенному иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система" о взыскании 131,6 миллиарда рублей. В нем истцы требуют взыскать убытки в размере суммы дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов.