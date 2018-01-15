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Иракский Курдистан согласен передать авиавластям в Багдаде аэропорты автономии - ТВ


Мировая экономика

КАИР, 15 янв /ПРАЙМ/. Власти Иракского Курдистана в понедельник договорились с делегацией центрального иракского правительства о передаче под контроль Управления гражданской авиации страны аэропортов в автономии, сообщает телеканал Rudaw.

Контроль над воздушными гаванями курдской автономии является одним из главных требований властей Ирака для возобновления работы аэропортов региона.

Согласно информации, полученной Rudaw, для непосредственного контроля над деятельностью аэропортов в них будут присутствовать представители отдела воздушного транспорта и авиабезопасности министерства транспорта Ирака.

Соглашение еще должно получить одобрение главы иракского правительства Хайдера аль-Абади.

Во встрече со стороны иракского правительства приняли участие представители кабмина Ирака, а также руководители Управления гражданской авиации страны. Со стороны курдской автономии участие в переговорах приняли министр транспорта и связи, а также директора международных аэропортов Эрбиля и Сулеймании.

Это первый визит официальной делегации Багдада в Иракский Курдистан после введения фактической блокады региона из-за несанкционированного властями референдума о независимости Курдистана.

Ранее в субботу в МВД Ирака в Багдаде принимали делегацию Иракского Курдистана во главе с региональным министром внутренних дел Каримом Санджари. По итогам переговоров в иракском МВД заявили о необходимости "преодоления разногласий между Эрбилем и Багдадом по вопросу управления пограничными переходами, таможней, аэропортами и плотинами в соответствии с иракской конституцией".

Власти в Багдаде в прошлом году ввели ряд санкционных мер в отношении курдского региона. В частности, Багдад приостановил международное авиасообщение с автономией. Санкции Багдада последовали за отказом регионального правительства передать под контроль федерального центра аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости.

Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги.

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