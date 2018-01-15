Отели Сочи не будут повышать цены во время проведения инвестфорума – власти

СОЧИ, 15 янв /ПРАЙМ/. Отели прибрежного и горного кластера Сочи не будут поднимать цены на проживание во время проведения Российского инвестиционного форума, сообщили РИА Новости в администрации города Сочи.

По предварительным расчетам, для размещения гостей и участников форума будет забронировано около 4 тысяч номеров в отелях прибрежной зоны (Имеретинской низменности) и отелях горного кластера. Работа по недопущению повышения цен на предоставляемые услуги в период проведения форума уже проведена.

"Фонд "Росконгресс" является оператором, обеспечивающим централизованное управление номерным фондом, и уполномочен подписывать прямые договоры между "Росконгрессом" и отелями Сочи на размещение участников и гостей РИФ. Фондом определен перечень средств размещения, которые вошли в концепцию размещения форума. Анализ предоставленных коммерческих предложений отелями стоимости услуг по размещению позволяет сделать вывод, что гостиницы, предоставившие коммерческие предложения фонду, не завышают цены для участников и гостей форума", - заявили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".