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Мосгорсуд проверит законность заочного ареста совладельца "ВИМ-Авиа" Мурсекаева


МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Мосгорсуд в понедельник проверит законность заочного ареста совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева, сообщили РИА Новости в суде.

Решение о заочном аресте принял Басманный суд Москвы. Защита настаивает на его отмене.

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

Как сообщила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко, в связи с установлением новых фактов противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями" в отношении Мурсекаева, бывшего гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева, бывшего финансового директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Это уголовное дело было соединено в одно производство с предыдущим — по статье "хищение".

По данным Петренко, в 2015–2017 годах фигуранты дела, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" был причинен имущественный ущерб в более чем 782 миллиона рублей. Четыре компании признаны потерпевшими.

По данным СК, фактически "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты и избегать ограничений со стороны Росавиации.

Мурсекаев и Калашникова покинули Россию и были объявлены в международный розыск, следствие ходатайствует перед судом об их заочном аресте. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.

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