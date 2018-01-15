АНОНС - Любым транспондером теперь можно расплатиться за проезд на всех дорогах в РФ

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Расплатиться за проезд любым транспондером, независимо от того, какой оператор его выпустил, можно с 15 января 2018 года на всех платных дорогах России, сообщает государственная компания "Автодор".

Это стало возможно благодаря соглашению о межоператорском взаимодействии, которое "Автодор" подписал со всеми российскими операторами платных дорог в июне 2017 года. В декабре 2017 года к соглашению присоединились АО "Главная дорога", концессионер нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" ("Северный обход Одинцова") и АО "Новое качество дорог", оператор данного участка.

"Мы шли к этому три года, объединив разных операторов, разные системы платежей. Более того, новые операторы будут присоединяться в единую систему, это очень большая работа, выполненная в рекордно короткие сроки", – цитирует компания председателя правления "Автодора" Сергея Кельбаха.

ТРАНСПОРДЕРОМ ЕДИНЫМ

В эксплуатации госкомпании в настоящее находится 816 километров платных участков скоростных автомагистралей М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва – Санкт-Петербург".

Количество проданных в России в 2017 году транспондеров составило более одного миллиона единиц.

Транспондеры – электронные средства, которые позволяют свести к минимуму время прохождения автомобилей через шлюзы пунктов взимания платы. Автомобилю, на лобовом стекле которого установлен транспондер, не нужно останавливаться, проезжая шлюзы, достаточно лишь снизить скорость до 10-20 километров в час.

Денежные средства при этом списываются автоматически со счета транспондера. Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения. Использование транспондера позволяет также получать скидки до 50%.

Система интероперабельности объединяет всех операторов платных магистралей: ЗАО "Автодор-Платные Дороги", ООО "Объединенные Системы Сбора Платы", ООО "Магистраль северной столицы" (Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге), АО "Главная дорога" и АО "Новое качество дорог".