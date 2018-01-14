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В Иране сняты все ограничения на работу Telegram


МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Власти Ирана полностью сняли ограничения на работу мессенджера Telegram, введенные на фоне масштабных протестов в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Блокировка отдельных каналов была снята, доступ к мессенджеру по беспроводной и сотовой связи был полностью возобновлен в ночь с субботы на воскресенье.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. В связи с протестами в Тегеране были задержаны около 450 человек.

На фоне протестов поступили сообщения, что власти заблокировали некоторые сайты и социальные сети, в том числе Instagram и Telegram. Министр связи и коммуникаций страны Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявлял, что сети отключены временно, и позднее призвал блокировать каналы террористов в сети. По его словам, "если руководство Telegram не уважает иранские требования", мессенджер может быть запрещен на иранской территории.

На прошлой неделе иранские власти сняли блокировку социальной сети Instagram.

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