ЕС может использовать британские офшоры как рычаг давления в переговорах по Brexit

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия может использовать британские офшоры в качестве рычага давления в ходе переговоров по Brexit, чтобы вынудить Великобританию пойти на уступки в новом торговом соглашении, пишет газета Independent со ссылкой на источники в Брюсселе.

Совет министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза (Экофин) на заседании 5 декабря 2017 года согласовал первый для Евросоюза "черный список" стран-налоговых гаваней. Согласно материалам Совета ЕС, всего в этом списке 17 стран и территорий. Список был составлен по ряду критериев, в том числе налоговой прозрачности и справедливости налогообложения.

Издание поясняет, что ни одна из британских заморских налоговых гаваней в этот список включена не была, хотя ранее некоторые из них упоминались как в европейских списках, так и в скандальных "панамских документах". По данным газеты, ЕС может потребовать от Британии раскрыть "теневые схемы заморских налоговых гаваней". В случае отказа Евросоюз может рассмотреть вариант включения британских офшоров в этот "черный список".

Неназванные европейские чиновники подтвердили изданию, что Еврокомиссия весной начнет проверку британских офшоров, в том числе британских Виргинских островов, заморских территорий Ангильи и Теркс и Кайкос. Бермудские острова, острова Кайман, Гернси, Мэн и Джерси уже пообещали проанализировать вопросы, вызывающие беспокойство ЕС, чтобы не попасть в "черный список", который будет обновляться ежегодно.

Официально ЕС заявляет, что внесение офшоров в "черный список" не связано со сделкой по Brexit. Однако источники в Брюсселе сообщили изданию, что "ситуация меняется". По словам источников, ЕС может использовать угрозы продолжить проверки британских заморских территорий, на которых концентрируются миллиарды фунтов, в качестве рычага давления в переговорах по Brexit.

По словам источника в Еврокомиссии, тот факт, что ни одна из британских заморских территорий не попала в "черный список", "имеет значение". "Великобритания всегда защищала их (офшорные территории - ред.) в прошлом. Такого больше не произойдет в будущем. Мы ими займемся", - цитирует газета источник.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.