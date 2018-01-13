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"ВКонтакте" заявляет, что ведет работу по лицензированию контента


МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте", которую власти США внесли в список сайтов, нарушающих права собственности, заявляет, что уже подписала соглашения с рядом крупнейших правообладателей и продолжает активную работу по лицензированию аудио- и видеоконтента.

"За последние годы были подписаны соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции Universal Music, Sony Music и Warner Music, The Orchard, Merlin Network, Believe Digital и другими. Также VK регулярно взаимодействует с правообладателями видеоконтента по поводу совершенствования цифровых отпечатков и других инструментов для защиты контента", - рассказали РИА Новости в пресс-службе соцсети.

"Мы продолжаем работу над подписанием соглашений с неохваченными предыдущими договоренностями правообладателями", - отметили в компании.

Кроме того, сообщили в пресс-службе "ВКонтакте", любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через электронную форму vk.com/dmca. Разбором запросов занимается специальная служба модерации. "Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него", - заверили в "ВКонтакте".

Приложение VK App для iPhoneСША обвинили "ВКонтакте" в нарушении прав собственности

Ранее стало известно, что, согласно докладу торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, власти США внесли российскую социальную сеть "ВКонтакте" в список сайтов, нарушающих права собственности, несмотря на предпринятые усилия со стороны руководства компании. В документе отмечается, что, несмотря на позитивные моменты, "VK … остается очагом противоправной деятельности, киноиндустрия США сообщает об обнаружении тысяч пиратских файлов ежемесячно". 

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