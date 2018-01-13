Эксперты считают идею создания электронной гривны интересной, но видят ряд проблем

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Идея введения на Украине электронной гривны интересна и реализуема, однако новая валюта может столкнуться со слабым спросом со стороны инвесторов и участников рынка, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

В четверг Национальный банк Украины сообщил, что продолжает начатый в конце 2016 года исследовательский проект для возможного внедрения электронной гривны (е-гривны) - национальной валюты на основе технологии блокчейн. Данный проект подразумевает введение электронной гривны, а не собственной криптовалюты, подчеркивал Нацбанк. По мнению регулятора, е-гривна может позволить минимизировать транзакционные издержки и ускорить перевод денег от одного участника платежного рынка страны другому.

Технология блокчейн (blockchain) - система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

НОВЫЙ ТРЕНД

Ряд экспертов, опрошенных "Праймом", отмечают тенденцию развития технологий для создания национальных и наднациональных электронных средств платежа на блокчейне.

Как прокомментировал международные тенденции руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев, "в этом году тренд по выпуску собственной криптовалюты или выпуску части эмиссии национальной валюты на блокчейне будет набирать обороты".

Аналогичного мнения о новой тенденции придерживается и основатель блокчейна Universa Александр Бородич. "Уверен, что национальные криптовалюты на блокчейне - это логичное развитие тренда на цифровизацию экономики", - заявил он.

Основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев полагает, что по мере развития технологий национальные и наднациональные электронные средства платежа на блокчейне станут "неизбежным будущим монетарной системы". "Любые действия в этом направлении со стороны государств позволят ускорить этот процесс и совершить технологический скачок в развитии цифровой экономики", - считает он.

Поддержал эту точку зрения и президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. "Все больше стран находят преимущества криптовалют для использования в своей экономике. И снижение транзакционных издержек - одна из них. Для России может быть актуально использование банковских транзакций на технологии блокчейн, как замена системы SWIFT", - полагает он.

"Сегодня основной задачей становится изучение возможностей блокчейн-технологий и применение их в традиционных отраслях. Для этого создаются сообщества, коммуны, ассоциации, которые позволяют консолидировать мнения представителей отрасли и повысить эффективность внедрения блокчейн-технологий", - добавил эксперт.

ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ

Так, эксперты считают идею создания е-гривны интересной, отвечающей тенденциям, а также реализуемой.

"Думаю, вполне реальный проект может получиться. В свое время, когда только начали появляться электронные деньги (web-money, например), к этому тоже было очень настороженное отношение, даже запрещать в какой-то момент пытались. Деньги на блокчейне - это не совсем криптовалюта, но нигде не написано, что блокчейн-технологии годятся исключительно для криптовалют", - рассказал экономист-обозреватель Максим Блант.

Аналогичную точку зрения поддерживает и Бородич. "Этот проект может быть востребован благодаря тому, что в отличие от криптовалют, е-гривна способна заработать чуть больше доверия участников рынка, так как анонимные операции с ней исключаются, а гарантом выступит Национальный банк Украины. Также интерес инвесторов может привлечь то, что е-гривна будет работать на крайне популярной в настоящее время технологии блокчейн", - считает он.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб также считает проект привлекательным за счет использования в нем технологии блокчейн.

"Стоит обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, речь идет не о криптовалюте, а об "электронной" гривне, но основанной на технологии блокчейн. Во-вторых, речь идет о пилотном и исследовательском проекте. Нацбанк Украины заявляет, что цель новой технологии - простота в использовании и возможность совершения операций с е-гривнами в режиме 24 на 7, с низкими издержками. Выглядит это достаточно привлекательно", - сообщил он.

РИСКИ ДЛЯ СПРОСА

В то же время эксперты обратили внимание на возможные сложности в реализации проекта, а также негативные стороны использования технологии блокчейн. По их словам, эти "минусы" могут снизить спрос на е-гривну.

"Есть одно большое "но". Исследования и разработки в этом направлении - вещь нужная и правильная. Однако мир еще не знает примеров, чтобы проект, основанный на блокчейне (а число таких разработок измеряется десятками тысяч) вошел в стадию массового использования. И получит ли e-гривна широкое распространение, выйдет ли за пределы круга узких специалистов и энтузиастов, покажет время. Ответ, скорее, отрицательный", - полагает Иосуб.

Ланчев напомнил, что разговоры о введении е-гривны ведутся уже больше года, проект закона Украины про оборот криптовалюты в стране все еще находится на рассмотрении в Верховной раде, с октября прошлого года. В этом законопроекте дается определение понятия криптовалюты, под которое вполне может попасть и е-гривна.

"Ни в определении проекта закона, ни в комментариях сотрудников Нацбанка Украины по е-гривне не указывается, что криптовалюта, как и е-гривна, должны обладать характеристикой децентрализованности. А именно принципы децентрализованности отличают такие криптовалюты, как биткоин и эфир, от фиатных валют (валют, стоимость которых гарантируется государством - ред.), а не только использование технологии блокчейн", - отметил он.

"Украина находится в общемировом тренде стран, желающих ввести электронные средства платежа на основе блокчейна. На данном этапе развития технологии блокчейн сложно ожидать, что расчеты на подобных платформах будут отличаться скоростью и удобством. Любой, кто пробовал перевести биткоин или эфир со счета на счет, сталкивался с техническими сложностями, возникающими из-за загруженности существующих сетей блокчейн и из-за несовершенства технологий. Следовательно, мы не можем говорить и о снижении стоимости транзакций по сравнению с существующими электронными платежными системами", - добавил эксперт.