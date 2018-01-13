Минтранс РФ предлагает разрешить работникам транспортной безопасности досматривать машины

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минтранс России предлагает наделить работников подразделений транспортной безопасности полномочиями по досмотру автомобилей, следует из проекта на официальном сайте проектов нормативных актов и слов представителя министерства.

Изменения предлагается внести в правила дорожного движения.

"Минтрансом России предлагается наделить полномочиями по регулированию дорожного движения работников подразделений транспортной безопасности при исполнении обязанностей по досмотру, дополнительному и повторному досмотру, наблюдению и (или) собеседованию в целях обеспечения транспортной безопасности на участках автодорог, утвержденных постановлением правительства от 18.07.2016 № 686", - сообщили РИА Новости в Минтрансе в субботу.

Согласно постановлению, к таким участкам относятся фрагменты на трассах А-161 Владикавказ - Нижний Ларс - граница с Грузией, М-4 "Дон", а также строящиеся участки автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь: от последней автодорожной развязки до устоя автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив (со стороны Таманского полуострова) и от устоя автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив до автодорожной развязки на шоссе Героев Сталинграда в Керчи (со стороны Керченского полуострова).

Собеседник агентства уточнил, что подразделениями транспортной безопасности являются ФГУП "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации", ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации" и иные аккредитованные в соответствии с законом юридические лица.

Аккредитация юрлиц в качестве подразделений транспортной безопасности осуществляется федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по оказанию госуслуг в области обеспечения транспортной безопасности. Порядок аккредитации юрлиц в качестве подразделений транспортной безопасности и требования к ним утверждены приказом Минтранса России.

"Отметим, что правительством утверждены правила формирования и ведения реестра аккредитованных подразделений транспортной безопасности, в соответствии с положениями которых реестр аккредитованных организаций формируется и ведется компетентными органами в соответствующей сфере деятельности", - добавили в министерстве.