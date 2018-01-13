Житель Флориды выиграл в лотерею $451 млн

НЬЮ-ЙОРК, 13 янв - ПРАЙМ. В США нашелся обладатель счастливого лотерейного билета с джек-потом в $451 млн. Им оказался 20-летний житель Флориды Шейн Мисслер, который уже пообещал потратить средства на свои увлечения, семью и благо для всего человечества, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Главный приз Mega Millions вошел в десятку крупнейших за всю историю лотерей в США. Выигрышные номера лотереи стали известны еще 5 января, однако победитель не объявлялся около недели. Накануне обладатель джек-пота все же продемонстрировал выигрышный билет и был признан победителем.

Победитель лотереи, Шейн Мисслер из небольшого города Порт-Ричи. Он предпочел получить сразу максимальную сумму выигрыша. По правилам лотереи, в этом случае выплачиваемая ему сумма ограничивается до $281,9 млн. В противном случае, средства могли выплачиваться ему ежегодными взносами на протяжении нескольких лет.