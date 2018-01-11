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США выйдут из соглашения НАФТА, если оно не будет пересмотрено - минфин


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 11 янв /ПРАЙМ/. США выйдут из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если оно не будет пересмотрено, заявил в четверг на брифинге в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы ожидаем, что оно будет пересмотрено, или мы из него выйдем", - сказал Мнучин.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил ограничить срок действия соглашения пятью годами с дальнейшим новым пересмотром. Также он говорил о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Трамп допускает, что заключит прямое торговое соглашение с Канадой или с Мексикой в случае провала общих переговоров по НАФТА.

Соглашение НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.

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