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Резидент ТОР на Чукотке начал промышленную добычу золота


ВЛАДИВОСТОК, 11 янв /ПРАЙМ/. Компания "Канчалано?Амгуэмская площадь" начала промышленную добычу золота на участке "Горный" на Чукотке в рамках ТОР "Беринговский", сообщает Минвостокразвития РФ.

"Первые слитки золота будут получены уже в январе 2018 года. Первая партия добытой руды отправлена на фабрику рудника "Валунистый". Вскоре из сырья будет получен сплав Доре, содержащий около 10% золота и 80% серебра. В дальнейшем золото-серебряный сплав будет направлен на аффинажный завод для последующей очистки и реализации", - говорится в сообщении.

Общие запасы золота участка "Горный" оцениваются в 4 тонны, которые компания планирует выбрать за три года.

На участке сегодня работают более 40 сотрудников, при полном запуске проекта будет создано 312 новых рабочих мест. Ожидается, что общая сумма инвестиций в проект составит около 2,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что недропользователи Чукотки по итогам 2017 года добыли 25,348 тонны золота, что на 13,1% меньше, чем годом ранее, снижение связано с истощением богатых запасов руды на ряде месторождений. По данным регионального правительства, сокращение добычи золота в Чукотском АО в 2017 году привело к недополучению в региональный бюджет около 1,5 миллиарда рублей. Глава региона Роман Копин сообщал, что 5 новых резидентов ТОР на Чукотке смогут добывать на небольших месторождениях до 1,5 тонны золота.

ТОР "Беринговский" создана 21 августа 2015 года. Сюда зашли 24 резидента с проектами на общую сумму инвестиций 15,3 миллиарда рублей.

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