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Калужский губернатор предлагает создать в РФ авиакомпанию для межрегиональных перевозок


МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Серьезным шагом в региональном развитии стало бы создание в России дотируемую из федерального и региональных бюджетов авиакомпанию для осуществления межрегиональных перевозок в России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Я рассчитываю, что в России начнут активно поддерживаться межрегиональные перевозки. Это дает совсем другое качество жизни. Люди становятся мобильными, развиваются экономические связи между регионами. На мой взгляд, можно было бы создать авиакомпанию, дотируемую из федерального и региональных бюджетов. Такая практика существует во всем мире. Это стало бы серьезным шагом в региональном развитии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, бюджет межрегиональных перевозок на всю страну может составить около 25 миллиардов рублей в год.

"В структуре наших расходов это относительно небольшие деньги, затратив которые можно было бы поставить межрегиональную авиацию на крыло. И люди сказали бы нам спасибо", - добавил глава региона.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.

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