Московская область продала 12,665% ЦППК за 1,05 млрд руб

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Министерство имущественных отношений Московской области продало компании ООО "Октопасс" 12,665% уставного капитала Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за 1,045 миллиарда рублей, следует из опубликованного на сайте министерства протокола итогов аукциона.

"Победителем аукциона признан участник с карточкой №2 — общество с ограниченной ответственностью "Октопасс", предложивший цену приобретения акций — 1,045 миллиарда рублей", — говорится в документе.

При этом второй аукцион, на котором выставили к продаже такой же пакет акций компании, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Протокол несостоявшегося аукциона также опубликован на сайте правительства региона.

Согласно опубликованному в ноябре прошлого года распоряжению правительства Московской области, кабинет министров планировал в 2017 году продать 25,33% акций ЦППК двумя лотами и выручить за оба не менее 2,08 миллиарда рублей.

Помимо Московской области, акционерами ЦПКК являются "Московская пассажирская компания" (МПК, 50% минус две акции) и ООО "Маршрутные системы" (25% плюс одна акция). Последняя в ноябре текущего года купила этот пакет на аукционе у РЖД за 2,286 миллиарда рублей.

ЦППК создана в 2006 году в рамках реформы железнодорожного транспорта и является крупнейшим пригородным железнодорожным перевозчиком России. Компания перевозит пассажиров в Москве, Московской, Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Смоленской и Курской областях.