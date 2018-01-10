Starbucks введет в Лондоне сбор в 5 пенсов для напитков, покупаемых в одноразовых стаканах

ЛОНДОН, 10 янв /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Сеть Starbucks SBUX введет в лондонских кофейнях в феврале сбор в 5 пенсов (около 4 рублей) для напитков, заказываемых в бумажных одноразовых стаканах.

На такие шаги компания пошла, чтобы изучить, сможет ли эта мера стимулировать клиентов использовать многоразовую посуду, а не выбрасываемые одноразовые стаканы.

В начале января комитет палаты общин британского парламента по окружающей среде рекомендовал правительству ввести так называемый "сбор на латте". По мнению парламентариев, такой сбор должен составлять 25 пенсов (около 19 рублей), а его введение должно заставить "производителей платить больше в тех случаях, когда упаковку (одноразовую посуду) трудно переработать". По данным комитета, ежегодно в Британии выбрасывается 2,5 миллиарда одноразовых стаканов от кофе, что ведет к загрязнению природы.

"Мы осознаем растущее беспокойство относительно количества использованных одноразовых стаканов… Мы изучим то, как введение сбора с каждого стакана кофе может сказаться на поведении клиентов, а в дополнение к исследованию мы, как и индустрия в целом, займемся переработкой (одноразовой посуды). Чтобы лучше понять, как это может работать, мы введем на пробный период сбор в 5 пенсов за стакан кофе в 20-25 лондонских кофейнях", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Starbucks.

Компания отмечает, что ранее она стимулировала клиентов покупать кофе в многоразовой посуде, вводя скидки для тех, кто приносил свои кружки или покупал такую посуду непосредственно в кофейнях. В настоящее время такая скидка достигает 25 пенсов. С введением сбора для бумажных стаканов Starbucks сохраняет и действующие скидки. Также компания обещает "удвоить усилия" для того, чтобы посетителям, покупающим кофе не "на вынос", предлагались именно керамические чашки, а не одноразовые стаканы.

"Мы начнем эксперимент в феврале, он продлится три месяца. Все полученные деньги будут переданы благотворительной экологической организации и экспертам по изучению поведения потребителей… Мы поделимся результатами нашего исследования с любой заинтересованной стороной", - отмечается в сообщении.

В свою очередь британские парламентарии намерены использовать средства от "сбора за латте" на улучшение британской инфраструктуры переработки (мусора) и усовершенствование перерабатывающих заводов. Также парламент считает необходимым добиться полной переработки всех одноразовых стаканов к 2023 году. Если этого добиться не удастся, правительство должно будет запретить подавать кофе в одноразовой посуде, говорится в докладе, подготовленном комитетом.

Депутаты считают предоставление скидок тем, кто отказывается от одноразовой посуды, не слишком действенной мерой. В парламентском докладе отмечалось, что тех, кто для покупки кофе приносит свои собственные чашки (или стаканы), всего 1-2%. Комитет также обратил внимание на то, что на поведение потребителей подействовало введение в 2015 году платы в 5 пенсов за пластиковые пакеты в супермаркетах: в первый год объем использования пластиковых пакетов сократился на 83%. Комитет пришел к выводу, что на поведение покупателей в большей степени влияет введение дополнительной платы, нежели предоставление скидок.