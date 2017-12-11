Пассажиропоток гюмрийского аэропорта "Ширак" в Армении в 2017 г вырос в 8,5 раза

ЕРЕВАН, 10 янв /ПРАЙМ/. Пассажиропоток аэропорта "Ширак" армянского города Гюмри в 2017 году вырос в 8,5 раза благодаря деятельности авиакомпаний "Победа" и "Тарон-Авиа", сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Армении Сатеник Ованнисян.

"Пассажиропоток в гюмрийском аэропорту "Ширак" в 2017 году составил 105,664 тысячи человек, вместо 12,421 тысячи в предыдущем году. Рост в 750% обусловлен деятельностью авиакомпаний "Победа" и "Тарон-Авиа", - сказала она.

Российской лоукостер "Победа" (100-процентная "дочка" "Аэрофлота" AFLT) осуществляет рейсы из Гюмри в Москву с декабря 2016 года. С ноября 2017 года количество рейсов в неделю выросло с четырех до семи. Армянская авиакомпания "Тарон-Авиа", базирующаяся в аэропорту "Ширак", начала летать в Россию с 25 апреля 2017 года. На сегодняшний день авиакомпания выполняет рейсы из Гюмри в Краснодар, Самару и московский аэропорт "Домодедово". Из Еревана "Тарон-Авиа" ежедневно летает во "Внуково".

По словам Ованнисян, в 2017 году пассажиропоток через ереванский "Звартноц" вырос на 16,3%, составив 2,44 миллиона человек, а грузопоток – на 22,1%, до 22,3 тысячи тонн.

"За указанный период на 18% увеличилось количество взлетов-посадок в аэропортах "Звартноц" и "Ширак", - сообщила пресс-секретарь управления.