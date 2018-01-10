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Резиденты ТОР в 2017 реализовали на Дальнем Востоке 27 новых проектов на 17,8 млрд руб


ХАБАРОВСК, 10 янв /ПРАЙМ/. Резиденты дальневосточных территорий опережающего развития в 2017 году реализовали 27 проектов на сумму 17,8 миллиарда рублей, сообщает Минвостокразвития.

"В 2017 году инвесторы ТОР выполнили 27 проектов в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и производства продуктов питания. Заявленная стоимость новых предприятий, по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", составляет 17,8 миллиарда рублей, созданы более 1,5 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении.

По данным министерства, только в декабре 2017 года в ТОР "Южная Якутия" было завершено строительство центра технической поддержки "БелАЗ-24". В индустриальном парке "Авангард" ТОР "Хабаровск" начал работать Хабаровский фармацевтический завод, где занялись производством эфирных масел из пихты, ели и кедра.

Резидент ТОР "Беринговский" в тестовом режиме обеспечил жителям чукотского села Алькатваам доступ к скоростному и недорогому беспроводному интернету. Выйти на проектную мощность новый провайдер сможет в январе 2018 года.

Всего за три года, прошедших со дня подписания федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического развития", на Дальнем Востоке были сформированы 18 ТОР. За это время были реализованы 44 проекта, на площадках работают 210 резидентов, реализующих проекты общей стоимостью 2,17 триллиона рублей.

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