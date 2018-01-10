Президент Казахстана обозначил курс на создание промышленности "цифровой эпохи"

АСТАНА, 10 янв /ПРАЙМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает одним из ключевых приоритетов страны внедрение в экономику новых технологий, в первую очередь в рамках программы индустриализации.

"Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. Именно ее результаты стали одним из основных стабилизирующих факторов в кризисных 2014-2015 годах, когда цены на нефть резко снизились. Поэтому ориентир на обрабатывающий сектор с высокой производительностью труда неизменен", - заявил глава государства в своем ежегодном послании народу страны, опубликованном в среду утром на сайте президента.

По его мнению, "индустриализация должна стать более инновационной, используя все преимущества нового технологического уклада 4.0". "Необходимо разработать и апробировать новые инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции".

"Следует реализовать пилотный проект по оцифровке нескольких казахстанских промышленных предприятий, а затем этот опыт широко распространить", - заявил Назарбаев.

Президент отметил, что эпоха "нефтяного изобилия" подходит к концу и стране требуется новое качество развития. "Важнейшим вопросом становится развитие собственной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений", - добавил он. Назарбаев считает, что основные факторы успеха инновационной экосистемы - стимулирование спроса на новые технологии со стороны реального сектора и функционирование частного рынка венчурного финансирования.

Вместе с тем он подчеркнул, что цифровизация экономики несет помимо дивидендов и риски значительного высвобождения рабочей силы. "Нужно заранее выработать согласованную политику по трудоустройству высвобождаемой рабочей силы. Предстоит адаптировать систему образования, коммуникации и сферу стандартизации под потребности новой индустриализации", - заявил глава государства.

Он также поручил начать в 2018 году разработку третьей пятилетки индустриализации, посвященной становлению промышленности "цифровой эпохи".