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Назарбаев: экономика Казахстана в 2017 году выросла на 4%, промпроизводство – на 7%


АСТАНА, 10 янв /ПРАЙМ/. Рост валового внутреннего продукта Казахстана в 2017 году в сравнении с предыдущим годом составил 4%, а промышленное производство увеличилось на 7%, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"В 2017 году страна, преодолев негативные последствия мирового кризиса, вернулась на траекторию уверенного роста. По итогам года рост валового внутреннего продукта составил 4%, а промышленного производства – более 7%", - заявил глава государства в своем послании народу Казахстана, опубликованном на его сайте.

При этом Назарбаев подчеркнул, что в общем объеме промышленности обрабатывающий сектор превысил 40%.

"Благополучное развитие Казахстана позволило сформироваться среднему классу. Бедность сократилась в 13 раз, уровень безработицы снизился до 4,9%", - отметил он.

По итогам 2016 года рост ВВП Казахстана составил 1%.

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