В ФРГ считают антироссийские санкции успешными, несмотря на падение товарооборота - ТВ

БЕРЛИН, 9 янв /ПРАЙМ/. Правительство ФРГ считает успешными введенные ЕС санкции против России, несмотря на сокращение товарооборота между двумя странами, сообщил во вторник телеканал n-tv со ссылкой на ответ действующего кабмина на запрос фракции партии "Альтернатива для Германии" в немецком бундестаге.

Согласно позиции правительства Германии, благодаря санкциям "по сравнению с летом и с осенью 2014 года украинский конфликт, несмотря на многочисленные нарушения перемирия, по крайней мере, смог в значительной степени деэскалировать". В случае с санкциями речь не идет "о наказании России или всех россиян, а также не о политико-экономических мерах с целью нанести ущерб российской экономике", - говорится в тексте документа.

"Тем не менее, финансовые санкции усиливают давление на российскую экономику, которая с тех пор сталкивается с более серьезными проблемами в вопросе рефинансирования из-за рубежа", - говорится в ответе правительства.

Торговый оборот между ФРГ и Россией на фоне санкционного режима продолжает снижаться - в 2014 году он составлял 67,7 миллиарда евро, в 2015 году - 51,5 миллиарда, в 2016 году - 48 миллиарда евро. С января по сентябрь 2017 года торговый оборот составил 42,8 миллиарда евро, такие данные приводит телеканал n-tv со ссылкой на ответ правительства ФРГ.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. РФ приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.