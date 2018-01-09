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Рогозин пообещал, что испытания второго лайнера МС-21 пройдут в скором времени


МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Первые испытания второго российского магистрального лайнера МС-21 пройдут в скором времени, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на свой странице на Facebook FB.

"Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полёта. В конце февраля - начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе", - написал он.

Кроме того, вице-премьер отметил, что на том же заводе проводится подготовка к запуску в 2019 году в серийное производство этого лайнера.

Также Рогозин сообщил, что самолет будет выпускаться с двигателем модели ПД-14.

В мае 2017 года МС-21 выполнил первый полет, а в середине октября первый образец лайнера совершил первый дальний перелет из Иркутска в Жуковский для продолжения летных испытаний.

МС-21 - перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

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