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"АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ" запускают конвейеры после каникул


САМАРА, 9 янв /ПРАЙМ/. "АвтоВАЗ" AVAZ и производитель Chevrolet Niva - "GM-АвтоВАЗ" приступят к работе после новогодних каникул и корпоративного отпуска, сообщили РИА Новости в пресс-службах предприятий.

"АвтоВАЗ" возобновляет работу с 9 января после новогодних каникул", - сообщили РИА Новости в компании.

"GM-АвтоВАЗ" также запустит конвейер со вторника.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" ушел на каникулы с 30 декабря 2017 года. Некоторые подразделения завода приостановили производство до начала каникул. Дни простоя для работников сборочно-кузовного производства предусмотрены с 22 по 31 декабря. С 28 по 31 декабря прекратили работу сотрудники СКП Kalina. Для работников линии B0 простой был введен с 19 по 31 декабря, производство в Оране (Алжир) не работало с 23 по 31 декабря.

"GM-АвтоВАЗ" прекращал работу с 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно. В период плановой остановки конвейера проводилось профилактическое обслуживание оборудования.

"АвтоВАЗ" - крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" - 32,8%.

Завод в 2017 году останавливал конвейер до 9 января и на период корпоративного отпуска с 29 апреля по 9 мая и с 24 июля по 13 августа. "АвтоВАЗ" в 2017 году перенес часть каникул с января на май.

"GM-AвтоВАЗ" был зарегистрирован в 2001 году, General Motors и "АвтоВАЗ" принадлежит по 50% в совместном предприятии. После того как американский концерн заявил о сворачивании производственных мощностей в России и частичном уходе с российского рынка, "GM-AвтоВАЗ" - единственный действующий производственный актив GM в стране.

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