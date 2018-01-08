Отели бренда Cumulus в Финляндии перейдут под бренд Scandic

ХЕЛЬСИНКИ, 8 янв - ПРАЙМ. Гостиничная сеть Scandic объявила о завершении сделки по приобретению гостиничного бизнеса финского холдинга Restel, отели бренда Cumulus до лета будут переведены под бренд Scandic, сообщила компания-покупатель в понедельник.

Ранее сообщалось, что Scandic приобрела за 114,5 миллиона евро гостиничный бизнес финского холдинга Restel, который владел 35 отелями Cumulus, а также управлял отелями Holiday Inn, Crowne Plaza Helsinki, Seurahuone Helsinki и Indigo.

"Многие из наших новых приобретенных отелей имеют давние традиции и расположены в исторических местах. Мы уважаем историю этих отелей, их названия изменены не будут. Все остальные отели будут переведены под бренд Scandic", - приводится в сообщении цитата коммерческого директора Scandic Кристиана Борга.

Таким образом, Scandic стал крупнейшим гостиничным оператором в Финляндии, управляя 70 отелями, с долей рынка около 30%.

Согласно решению финского антимонопольного ведомства, для одобрения сделки по продаже отелей холдинга Restel власти обязали Scandic продать один из своих отелей в Пори, Лахти и Куопио своим конкурентам, а также не разрешили приобретать два отеля в Лаппеенранте и Вантаа.

Scandic Hotels - шведская группа, управляющая и владеющая отелями в Северных странах, Бельгии, Германии и Польше.