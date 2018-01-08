Объем розничных продаж в еврозоне в ноябре вырос на 1,5% к октябрю

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в ноябре вырос на 1,5% по сравнению с октябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 1,4%.

В Евросоюзе розничные продажи в ноябре увеличились также на 1,5% по сравнению с октябрем. В годовом выражении в ноябре объем розничных продаж в еврозоне вырос на 2,8%, в ЕС - на 2,7%. Эксперты ожидали увеличения этого показателя в зоне евро на 2,2% в годовом выражении.

Также показатель годовой динамики по еврозоне за октябрь был изменен в сторону уменьшения: до 0,2% с сообщавшихся ранее 0,4%. Был пересмотрен и индикатор ЕС: рост в годовом выражении составил 0,7% вместо сообщавшихся ранее 0,9%.

Наибольший рост продаж в годовом выражении в ноябре был зафиксирован в Румынии (10,9%), Польше (7,6%) и на Мальте (7%). В Эстонии показатель сократился на 1,2%. В месячном выражении самое сильное увеличение продаж зафиксировано в Португалии (3,9%), Словении (2,8%), Германии (2,3%) и Хорватии (2,1%). Самые слабые показатели продемонстрировала Эстония (-0,2%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в годовом выражении поднялся в ноябре на 1,6% в еврозоне и на 1,4% в ЕС. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли как в еврозоне, так и в Евросоюзе на 4,1%.