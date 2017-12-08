Жену Аршавина сняли с рейса за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису в субботу сняли с рейса Москва - Алматы за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета, сообщил департамент общественных связей "Аэрофлота" AFLT.

"В субботу, 6-го января, с рейса SU1946 Москва - Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа... Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса. Это нарушило условия договора перевозки, так как у нее был билет в эконом-класс.

"Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Аэрофлот" располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

Как сообщается, один из детей пассажирки не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий. В дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа.

В Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в "черные списки" деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.