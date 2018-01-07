Патриарх Кирилл: Отказ от оплаты наличными может ограничить свободу человека

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может ограничить свободу человека, считает патриарх Кирилл.

"Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу", - заявил патриарх в интервью телеканалу "Россия".

"У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?", - задался он вопросом.

Предстоятель Русской церкви привел пример "одной из европейских стран", где людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, об ее обычаях и законах. В этом видеоролике, заверил он, очень ярко, "в красках" представлена тема ЛГБТ.

"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А, если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос", - подчеркивает патриарх.

Вместе с тем, предстоятель Русской церкви не сомневается, что внедрение цифровых технологий обеспечит "большую эффективность процесса принятия решений", что, по его словам, хорошо.