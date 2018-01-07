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Visa не станет поддерживать предоплаченные биткоин-карты в Европе


МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Международная платежная система Visa объявила о прекращении обслуживания предоплаченных биткоин-карт в Европе, сообщает портал Innov.ru.

На данный шаг компания пошла из-за разногласий со своим европейским партнером Wave Crest. Такие карты позволяют пополнять баланс в криптовалюте, а потом расплачиваться евро, фунтами и долларами США.

Visa потребовала от Wave Crest закрыть все счета, открытые по программам предоплаченных дебетовых карт. В Visa Europe объяснили это разрывом отношений с партнером из-за несоответствия этой компании правилам работы платежной системы. Все другие эмитенты карт Visa могут продолжать выпуск криптовалютных карт.

При этом американская компания BitPay, британская Cryptopay и германская Bitwala с объявили в связи с произошедшим, что прекращают обслуживать биткоин-карты своих европейских пользователей, выпущенные по программам Visa и Wave Crest. 

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